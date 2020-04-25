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В Киеве зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, среди них 4 медики

В Киеве зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, среди них 4 медики

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Киеве за сутки зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом. Четверо больных — медицинские работники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 37 человек. Четверо из них — медики. Один случай за минувшие сутки — к сожалению, летальный. Всего в в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, — написал Кличко.

Сообщается, что заболели 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет, и одна девушка до 17 лет. Также 11 мужчин от 18 до 82 лет и трое юношей в возрасте до 17 лет.

Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко отметил, что за сутки выздоровел 7 киевлян. Всего за это время излечились 60 человек.

Он также напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен.

Напомним, что в условиях распространения эпидемии COVID-19 и действия ограничительных мероприятий, введенных на уровне всей страны, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Как ранее сообщал УНН, в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Коронавирус
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