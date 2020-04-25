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Сейчас в Украине 156 тысяч врачей - МОЗ

Сейчас в Украине 156 тысяч врачей - МОЗ

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На сегодняшний день в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медработников среднего и младшего персонала, и это не просто сухие цифры”, — сказал Степанов.

Он сообщил, что в ходе аудита министерство получает тревожные сигналы о влиянии на этих людей.

“Мы завершаем аудит, мы сделали первые шаги к повышению заработной платы им. В ближайшие дни этот механизм заработает”, — добавил министр.

Напомним, что Кабинет министров Украины согласовал выплаты до 300% зарплаты медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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