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Пандемия коронавируса: СМИ узнали о планах возобновить розыгрыш АПЛ в июне

Пандемия коронавируса: СМИ узнали о планах возобновить розыгрыш АПЛ в июне

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Английская футбольная премьер-лига планирует возобновить прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон без зрителей на ограниченном числе арен. Об этом передает The Times, передает УНН.

По информации издания, игры пройдут на стадионах, список которых будет одобрен властями. Сокращение количества арен позволит снизить нагрузку на медицинские службы и органы правопорядка.

Как сообщает The Times, в качестве возможной даты возобновления сезона обсуждается 8 июня. При таком сценарии первенство завершится к 27 июля, а новый сезон начнется 22 августа.

До конца сезона в чемпионате Англии осталось провести 92 матча. Около половины из них, по данным газеты, планируется транслировать в прямом эфире.

В начале апреля перерыв в чемпионате Англии, связанный с пандемией COVID-19, продлили на неопределенный срок. Представители всех команд договорились провести консультации с футболистами по поводу сокращения годовой зарплаты на 30%.

После 29 туров в турнирной таблице чемпионата Англии лидирует “Ливерпуль”, набравший 82 очка. Второе место занимает “Манчестер Сити”, у которого 57 баллов. Тройку лидеров замыкает “Лестер” с 53 очками.

К 25 апреля в Великобритании зарегистрировали 144,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений умерли 19,5 тыс. человек.

Добавим, что один из стадинов АПЛ стал центром тестирования на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: футбол, Великобритания, Коронавирус
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