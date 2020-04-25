Полиция задействует 22 тысячи правоохранителей для обеспечения порядка на поминальные дни

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правоохранители будут обеспечивать правопорядок во время поминальных дней. Чтобы не допустить нарушений, к несению службы будет привлечено более 22 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в Национальной полиции, передает УНН.

“Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрацией при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, мест отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений”, — указано в сообщении.

Также, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года “О противодействии распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни”, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах пребывания массового скопления людей рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев осуществления погребения умершего при условии соблюдения противоэпидемических правил.

Полицейские вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности вблизи кладбищ будут дежурить усиленные патрули. При этом основная задача правоохранителей — это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей.

“Национальная полиция призывает граждан придерживаться временных ограничений и с пониманием отнестись к работе правоохранителей”, — добавили в полиции.

Напомним, решением Священного Синода Православной церкви Украины на заседании 9 апреля посещения священнослужителями и мирянами кладбищам в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенесено на Троицкую родительскую поминальную субботу — 6 июня 2020 года.