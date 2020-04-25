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На Харьковщине коронавирус подтвердился еще у семи человек в том числе у двух медиков

На Харьковщине коронавирус подтвердился еще у семи человек в том числе у двух медиков

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Харьковской области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19, среди них — двое медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает УНН.

“За последние сутки в области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов), а также зарегистрировано 32 новых подозрения. В Изюмском районе заболело 2 медики (следовательно, всего на область в 21 медика официально подтверждено COVID-19)”, — написал Кучер.

Он отметил, что у лиц, у кого подтверждено COVID-19, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции.

У лиц, у кого еще не подтверждено подозрение, 87 госпитализированы, 24 — на самоизоляции.

Председатель ОГА отметил, что растет статистика людей, что выздоровели — плюс 3 за последние сутки.

Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 318 случаев подозрений на COVID-19, из них 125 случаев подтверждено, 82 случая опровергнуто, 15 человек выздоровели, однако 2 человека умерли.

Напомним, что в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Харьков и Харьковская область
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