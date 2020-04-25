В Харькове мужчину убили, вероятно, при продаже авто

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Харькове полиция расследует обстоятельства смерти мужчины, который около двух недель не выходил на связь. Как стало известно УНН мужчину могли убить при продаже авто.

Пресс-служба ГУНП в Харьковской области сообщала, что к ним обратился местный житель, который сообщил, что его товарищ с 9 апреля не выходит на связь. Мужчина также сообщил, что родственники товарища находятся за пределами Украины. Полиция, прибыв по месту жительства мужчины (1969 года) обнаружила его тело.

Произошло это 22 апреля.

Как стало известно УНН, во время проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть мужчины наступила от пулевого ранения в голову. Проведен осмотр жилища покойного и выявлены самодельные пули и пистолет “Сталкер”.

Также установлено, что мужчина продал свой автомобиль, деньги в доме погибшего не обнаружены.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как писал УНН, в Днепропетровской области мать убила сына после того, как он попытался убить ее.