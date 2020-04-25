ООС: с начала суток боевики семь раз обстреливали украинские позиции

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Александр Мотузянык, передает УНН.

“С начала текущих суток по состоянию на 12:30 сегодня, 25 апреля, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия семь раз, с расходом 21 мина калибра 120 и 82 мм”, — сообщил Мотузяник.

Сообщается, что большинство сегодняшних случаев применения противником оружия фиксировались в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”. В частности, с начала суток под вражеским огнем находились защитники Авдеевки.

“Так, начиная с половины пятого и до шести утра враг обстрелял местные украинские позиции из минометов 82-го и 120-го калибров, дополнительно ведя огонь из станковых и автоматических гранатометов. Обстрелы велись со стороны оккупированных российско-оккупационными войсками н.п. Яковлевка, Спартак и Ясиноватая”, — добавил Мотузяник.

В 06.05 оккупанты совершили 15 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Павлополя.



Далее, в 08.15 враг открыл огонь из гранатометов СПГ и РПГ вблизи Орехового. Одновременно с этим, в районе Старогнатовки российско-оккупационные войска 28 раз выстрелили из автоматических гранатометов АГС. Огонь велся со стороны с. Белая Каменка.

Также, с 08.25 до 08.50 неподалеку Опытного зафиксировано восемь выстрелов со стороны противника с применением автоматических и станковых гранатометов.

В ответ подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

“По имеющейся информации, с начала этого периода и по состоянию на этот момент, боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются”, — сообщил Мотузяник.

Напомним, что за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 24 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.