Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 00:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
28050
Версия для печати

Пандемия коронавируса: количество жертв COVID-19 в РФ выросло до 681 человека, свыше 74 тысяч людей - инфицированны

Пандемия коронавируса: количество жертв COVID-19 в РФ выросло до 681 человека, свыше 74 тысяч людей - инфицированны

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 5 966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН со ссылкой также на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 5 849 человек. Общее количество заразившихся достигло 74 588 человек.

“За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2915 (48,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 682 человека. Всего в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 250 человек”, — сообщили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 25 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 2,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 169,4 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25.04.2020 остаются 168 тысяч 55 человек”, — добавили в оперативном штабе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.