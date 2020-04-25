Пандемия коронавируса: количество жертв COVID-19 в РФ выросло до 681 человека, свыше 74 тысяч людей - инфицированны

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 5 966 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН со ссылкой также на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 5 849 человек. Общее количество заразившихся достигло 74 588 человек.

“За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2915 (48,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 682 человека. Всего в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6 250 человек”, — сообщили в штабе.

Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 25 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 2,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 169,4 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25.04.2020 остаются 168 тысяч 55 человек”, — добавили в оперативном штабе.