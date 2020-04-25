Более 300 случаев COVID-19 подтвердили в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на 25 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом обнаружили 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, пишет корреспондент УНН.

Непосредственно за минувшие сутки методом ПЦР-реакции зарегистрировали 23 новых случаев заболевания COVID-19. Речь идет о: 19 инфицированных с Кропивницкого, 41-летней женщине с Александровки, 42-летней женщине и 41-летнем мужчины с Приютовки Александрийского района, у которых положительный ПЦР-тест обнаружили во время их пребывания на обсервации в Кропивницком после возвращения из-за границы .

Врачи обследуют инфицированных. В случае легкого течения болезни они будут находиться на самоизоляции, в случае осложнений больных госпитализируют.

Речь и о 32-летней женщине со Спильного Новгородковского района. Пациентку доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. У нее отобрали материалы для проведения ПЦР-исследования. Вчера пришли результаты подтверждения инфицирования COVID-19. После трех реанимирований женщину не удалось спасти. Вчера она умерла.

Среди 23 новых инфицированных коронавирусом — 7 медработников: 59-летняя младшая медсестра частной клиники, 53-летняя медработница станции переливания крови, 41-летняя медсестра Александровского районного ЦПМСД, 40-летняя и 58-летняя медсестры Центральной городской больницы в Кропивницком, супруги врачей 71-летний стоматолог областной стоматполиклиники и 69-летняя методистка Центра статистики.

Напомним, в Украине зафиксировано 8 125 случаев COVID-19.