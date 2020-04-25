В Винницкой области от COVID-19 выздоровели 59 человек

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Винницкой области по состоянию на 25 апреля от COVID-19 выздоровели 59 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН.

“59 человек выздоровели!”, — сообщил Скальский.

Так, по состоянию на 25 апреля, на территории области зарегистрировано 624 подозрения на коронавирусной инфекцией. В 377 случаях обнаружен коронавирус, в т. Ч. У 25 детей.

Сообщается, что лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в г. Винница — 166, Калиновский район — 72, Винницкий район — 18, Тростянецкий — 16, Погребищенский — 12, Гайсынский — 11, Казатинский и Барский районы по 9 случаев, Немировский, Жмеринский — по 8, Литынский — 6, Тульчинский, Хмельницкий и Ямпольский районы по 5 случаев в каждом, Липовецкий и Муровано-Куриловецкий районы по 4 случая, Томашпольский, Оратовский, Черновицкий и Крыжопольский районы по 3 в каждом, Могилев-Подольский, Иллинецкий и Тивровский районы по 2, и г. Ладыжин — 1.

Напомним, что в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем выздоровели 782 человека, а летальных случаев 201.