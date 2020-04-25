В Минздраве опубликовали видеографику распространения COVID-19 в Украине

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало видеографику распространение COVID-19 на территории Украины, передает УНН со ссылкой на “Коронавирус_инфо”.

Первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта во Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8 125 человек.

“Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику к лучшему”, — указано в сообщении.

Добавим, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.