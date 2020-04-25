Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 00:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
41415
Версия для печати

В Минздраве опубликовали видеографику распространения COVID-19 в Украине

В Минздраве опубликовали видеографику распространения COVID-19 в Украине

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины опубликовало видеографику распространение COVID-19 на территории Украины, передает УНН со ссылкой на “Коронавирус_инфо”.

Первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта во Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8 125 человек.

“Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику к лучшему”, — указано в сообщении.

Добавим, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.