СМИ: власть цементирует коррупцию в строительной отрасли вместо того, чтобы искоренить ее

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Реформа строительной отрасли, предполагающая ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание взамен новых органов не будет иметь смысла, если “у кормушки” в итоге окажутся старые коррупционеры Кучера-Кудрявцева. Об этом говорится в материале телеканала “112 Украина”, пишет УНН.

“Яркий пример, когда вместо того, чтобы действенно подойти к вопросу “коррупционной гидры ГАСИ” в строительной отрасли Украины, политики создают сложный комплекс мероприятий по реформированию административных услуг. В народе такой подход называется “выкрасить и выбросить. Кабинет министров принял постановление № 218 от 13 марта 2020 года о ликвидации ГАСИ и утвердил создание комиссии по ликвидации ГАСИ, а также создание Государственной сервисной службы градостроительства Украины как центрального органа исполнительной власти (Держсервисбуд). Также Кабмином принято постановление № 219 от 13 марта 2020 года, согласно которому образуется еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве Украины”, — напоминается в статье.

Там отмечается, что этими решениями власти пытаются бороться с коррупцией во всех ее проявлениях, но при этом допускают к управлению органом всех должностных лиц, работавших по “старым схемам”. Некоторые из которых стояли у истоков создания известной схемы “пять долларов за метр”.

“При этом, ГАСИ не исполняет своих прямых обязанностей с возложенными на нее полномочиями. Последней предсмертной судорогой было внедрение Электронного кабинета застройщика. Идея, которая могла бы действительно перезапустить сердце ГАСИ, попала в руки системных коррупционеров. Детище экс-главы инспекции Алексея Кудрявцева, которое он вынашивал еще со времен Порошенко, своим запуском открыло ящик Пандоры. Из-за технических недоработок через месяц все игроки на рынке „околостроительного“ консалтинга (решалы) поняли, что могут самостоятельно вносить объекты в Реестр через Электронный кабинет — продолжая брать те же деньги с застройщиков, убрав монополию известной сети бэк-офисов Кудрявцева. Как только эта компания поняла, что происходит, Электронный кабинет был отключен. И даже воля нового руководителя Минрегона Чернышова не может пробить сейчас круговую оборону Кучера-Сергиенко-Васильченко”, — пояснили в СМИ.

Там также рассказали, что сейчас “ручные обезьянки” Кудрявцева во всех структурах ГАСИ активно “продают” вакансии в еще несозданных органах. Всех остальных, не желающих “покупать билеты в светлое будущее”, попросту увольняют.

“Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: нет смысла нанимать тех же “псевдоспециалистов” по дохлым лошадям. В общем, “лошадь сдохла — слезай”. Бессмысленно реформировать орган с теми же лицами, которые стояли у истоков коррупции. Систему нужно построить заново, превратив коррупционные русла в бюджетные поступления, признав платность административных услуг в строительстве, не выводя такие объемы денег в “черный нал”. А также — обеспечить квалифицированным персоналом Инспекции равные правила для застройщиков хотя бы в рамках “красных линий”, — резюмируется в материале.