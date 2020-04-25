В Тернопольской области подтвердили еще 33 случая заболевания COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Тернопольской области зарегистрировали 565 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 33 больных. Об этом сообщили в городском штабе по борьбе с коронавирусом, передает УНН.

“По состоянию на 25 апреля 2020 года в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР — в 565 случаях диагноз лабораторно подтвержден (529 случаев — взрослые, 36 случаев — дети), из них 8 летальных.

Поправилось 55 человек (г. Тернополь — 5, Козовский район — 2, Тернопольский район — 1, Кременецкий район — 3, Зборовский район — 1, Бережанский район — 1, Монастыриский район — 37, Залещицкий район — 5)”, — говорится в сообщении.

Так, за предыдущие сутки официально подтверждено 33 случая заражения вирусом COVID-19. География распространения новых случаев следующая:

г. Тернополь (4 человека).

Збаражский район (4 человека):

• с. Вишневец — 1

• с. Раковец — 3

Тернопольский район (1 человек):

• с. Большие Борки — 1

Залещицкий район (8 человек):

• г. Залещики — 4

• с. Касперовцы — 1

• с. Подолье — 1

• с. Мышкив — 1

• с. Нагоряни — 1

Монастыриский район (4 человека):

• г. Монастыриска — 2

• с. Добрыводы — 1

• с. Велеснев — 1

Кременецкий район (3 человека):

• г. Почаев — 1

• с. Града — 2

Чертковский район (9 человек):

• г. Чертков — 5

• с. Верхняя Выгнанка — 1

• с. Ромашовка — 3

Ранее УНН писал, что в Тернопольской области коронавирус подтвержден у 32 детей, а по состоянию на сегодня — в 36.