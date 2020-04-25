Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 11 тысяч, почти 500 человек скончались

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 11 тысяч, а всего с начала эпидемии от коронавируса скончались 499 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Так, с начала эпидемии в стране зафиксировано 11 067 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За период с вечера пятницы по утро субботы скончались пять человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала эпидемии от короновируса скончались 499 человек.

Напомним, что детские сады, школы и университеты Польши будут закрыты до 24 мая на фоне мер по борьбе с коронавирусом.