В Николаевской области скончался второй больной COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19. Умер 73-летний житель села Прибужье Доманевского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

“С грустью сообщаем о втором летальном случае от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области”, — говорится в сообщении.

Так, сегодня умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет. Он был госпитализирован 18.04.2020 в КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней” с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19.

Сообщается, что власти Домановского района принимает меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

Напомним, что 21 апреля в Николаевской области зафиксировали первую смерть от COVID-19.