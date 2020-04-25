Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 00:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
12120
Версия для печати

В Николаевской области скончался второй больной COVID-19

В Николаевской области скончался второй больной COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Николаевской области зафиксировали второй летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19. Умер 73-летний житель села Прибужье Доманевского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

“С грустью сообщаем о втором летальном случае от коронавирусной инфекции COVID-19 в Николаевской области”, — говорится в сообщении.

Так, сегодня умер житель села Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет. Он был госпитализирован 18.04.2020 в КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней” с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID 19.

Сообщается, что власти Домановского района принимает меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

Напомним, что 21 апреля в Николаевской области зафиксировали первую смерть от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Николаев и Николаевская область, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.