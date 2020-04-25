Полиция разоблачила на хищении средств мэра и чиновников одного из городов Днепропетровской области

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Полиция Днепропетровской области разоблачила мэра и должностных лиц городского совета одного из городов области в хищении более миллиона гривен бюджетных средств, пишет УНН со ссылкой на сообщение Национальной полиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с прокуратурой области разоблачили группу должностных лиц городского совета, которые наладили “схему” хищения бюджетных средств при проведении ремонтных работ.

“Правоохранители собрали доказательства причастности к противоправной деятельности мэра, руководителя и главного специалиста управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства исполнительного комитета одного из городских советов области. Также к этой схеме были привлечены двое местных жителей”, — указано в сообщении.

Установлено, что подконтрольными коммерческими структурами заключались договоры на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города. В дальнейшем должностные лица утверждали своей подписью документы, в которые заранее вносили недостоверные сведения относительно объемов и качества выполненных работ. Эти документы были основанием для перечисления средств на счета коммерческих структур. Легализовали полученные средства через общества с признаками фиктивности.

“В настоящее время установлено, что в результате противоправной деятельности нанесен ущерб на сумму свыше 1,3 миллиона гривен. Кроме того, были установлены факты получения должностными лицами городского совета „откатов“ за перечисление бюджетных средств за выполненные работы”, — добавили в полиции.

В пятницу, 24 апреля, городскому главе, двум должностным лицам городского совета и двум физическим лицами сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366.

Проводится более 30 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, в их транспортных средствах и у других лиц, задействованных в преступной схеме. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.