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В Житомирской области обнаружили около 2 кг ртути у огорода

В Житомирской области обнаружили около 2 кг ртути у огорода

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. В городе Бердичев Житомирской области, спасатели собрали около 2 кг ртути, местный житель обнаружил возле своего огорода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

“24 апреля около 12:00 дня спасателям города Бердичев поступило сообщение о том, что местный житель обнаружил большое количество ртути на грунтовой дороге на окраине райцентра”, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина шел на свой огород и по дороге, неподалеку озера, увидел на тропе шарики ртути. Они были разбросаны на площади 1 кв.м. Поэтому он сразу сообщил спасателям.

В общем спасатели собрали около 2 кг ртути. Далее они передадут опасное вещество органам местного самоуправления для ее дальнейшей утилизации.

Как ранее сообщал УНН, из Украины в ЕС пытались вывезти контрабандой металлическую ртуть.

Источник: УНН
Теги: Украина, Житомир и Житомирская область, ртуть, ГСЧС
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