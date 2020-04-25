В Житомирской области обнаружили около 2 кг ртути у огорода

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В городе Бердичев Житомирской области, спасатели собрали около 2 кг ртути, местный житель обнаружил возле своего огорода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

“24 апреля около 12:00 дня спасателям города Бердичев поступило сообщение о том, что местный житель обнаружил большое количество ртути на грунтовой дороге на окраине райцентра”, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина шел на свой огород и по дороге, неподалеку озера, увидел на тропе шарики ртути. Они были разбросаны на площади 1 кв.м. Поэтому он сразу сообщил спасателям.

В общем спасатели собрали около 2 кг ртути. Далее они передадут опасное вещество органам местного самоуправления для ее дальнейшей утилизации.

Как ранее сообщал УНН, из Украины в ЕС пытались вывезти контрабандой металлическую ртуть.