Разоблачены должностные лица воинских частей на реализации запчастей к авиатехнике на сумму около 30 тыс. долл

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Военной прокуратурой Львовского гарнизона Западного региона Украины разоблачили на завладении военным имуществом должностных лиц двух воинских частей, дислоцирующихся во Львовской области и обслуживают авиационную технику Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

“По данным следствия, военные должностные лица, ответственные за учет и надлежащее хранение вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые находятся на балансе военных частей, действуя по предварительному сговору в составе преступной группы с гражданскими лицами наладили противоправный механизм фиктивного списания военного имущества. Военнослужащие реализовывали дорогостоящие запчастей к авиатехнике представителям заинтересованных коммерческих структур”, — говорится в сообщении.

Так, всего зафиксировано незаконных сделок по продаже военного имущества на сумму около 30 тыс. США.

Проводятся обыски по месту службы и проживания чиновников. Во время обысков изъято 3500 долларов США, похищенные запчасти к авиационной технике, документы и другие вещественные доказательства.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Напомним, в Черниговской области задержали инструктора школы снайперов за незаконную продажу боеприпасов.