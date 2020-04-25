Пандемия коронавируса: в Запорожье произошла вспышка COVID-19 в общежитии, по меньшей мере 11 инфицированных

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Запорожье произошла вспышка COVID-19 в одном из общежитий города, пока известно о по меньшей мере 11 инфицированных, передает УНН со ссылкой на сообщение Запорожского городского совета.

“Городской голова Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавируса”, — указано в сообщении.

Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса.

“Подробности будут сообщены позже. Раз призываем запорожцев соблюдать требования карантина и не выходить на улицу! Риск заражения очень высок!”, — добавили в городском совете.

Добавим, что еще в двух общежитиях в Киевской области обнаружили инфицированных коронавирусом.