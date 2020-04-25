В Херсонской области закрыли на карантин три населенных пункта

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии трех населенных пунктов на карантин: города Олешки, а также села Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

“В указанных населенных пунктах зафиксировано увеличение количества больных коронавирусом, поэтому на днях будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни”, — говорится в сообщении.

Так, начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и села Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд.

Сообщается, что в городе Олешки будут установлены 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях — 2, в Левых Солонцах — 2.

Напомним, что по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Херсонской области 79 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19



Ранее УНН писал, что ограничения на пересечение административной границы между аннексирована Крымом и Херсонской областью продлятся до 11 мая.