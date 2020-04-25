В столице задержали мужчину, который прострелил ноги полицейскому

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Оболонском районе города Киева полицейский заметил подозрительного мужчину, который сначала начал ему угрожать, потом ударил и после попытки сбежать, прострелил полицейскому ноги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Так, возвращаясь вечером со службы домой сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковом площадке. Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги.

“Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать. После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка. В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте.

Пострадавшего осмотрели медики и срочно доставили в больничное учреждение с огнестрельными ранениями ног. У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщал УНН, мужчину приговорили к 10 годам заключения за покушение на жизнь полицейского.