До годовщины катастрофы на ЧАЭС Лукашенко высадил сосны в парке "Припятский"

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля принял участие в республиканском субботнике, высадив деревья на территории Национального парка “Припятский”. Вместе с президентом участие в озеленении принимал белый шпиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

“В двадцатых числах апреля Глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка “Припятский”, — говорится в сообщении.

Так, для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара.

“Эта деревенька, вся эта округа стала моей маленькой родиной. Очень много было крика: все, бросаем земли, бежим оттуда. Тогда еще я сказал: нет, мы здесь будем со временем жить. И мы стали осваивать земли”, — сказал Лукашенко.

Сообщается, что со временем эта местность была облагорожена, начали восстанавливать и другие пострадавшие после взрыва на ЧАЭС районы.

Отметим, что на видео с субботника видно, что в одной из корзин у президента сидит белый шпиц. Позже он бегает вокруг Лукашенко. Сообщается, что до этого президент с этой собакой замечен не был.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. После взрыва реактора формирование радиоактивного загрязнения природной среды началось и на территории Беларуси.

Учитывая масштабность и тяжесть последствий катастрофы на ЧАЭС, Верховный Совет Беларуси в июле 1990 года объявил территорию республики зоной экологического бедствия.