Мандзий: 3 процента школ в Украине еще не имеют интернета

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство образования и науки сотрудничает с Министерством цифровой трансформации в вопросе обеспечения школ доступом к интернету, сообщила в интервью Радио Свобода исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.

“Эта работа ведется с Министерством цифровой информации. И она большая в прошлом году. В текущем была специальная субвенция для проведения интернета в учебные заведения”, — сказала глава МОН.

Она обратила внимание на то, что в Украине более 15 тыс. средних школ.

“Да, мы еще не имеем стопроцентного покрытия интернетом учебных заведений. Имеем сегодня, по данным органов управлений образования, 3% школ, в которых отсутствует интернет. Над решением этого вопроса работаем”, — добавила она.

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При этом, по словам министерки, МОН не планирует раскомплектовывать опорные школы. Зато правительство приняло направление субвенции на закупку школьных автобусов, учебных кабинетов и лабораторий, пищеблоков для таких школ.

Напомним, в МОН подвели итоги публичных консультаций по дошкольному образованию.