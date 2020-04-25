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В Черновицкой области внедорожник перевернулся в кювет, водитель скончался на месте

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Кельменецком районе Черновицкой области произошло ДТП, водитель внедорожника перевернулся в кювет и скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

“В ночь на 25-е апреля в селе Бузовица 29-летний черновчанин не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем „Lexus LX 470“. Водитель допустил съезд внедорожника в кювет с последующим его опрокидыванием.

В результате полученных во время ДТП травм водитель погиб на месте происшествия. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу”, — говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Как ранее сообщал УНН, в суд направили обвинительное заключение в отношении работника ГСЧС, которого подозревают в совершении ДТП, где пострадал несовершеннолетняя девушка.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Черновцы и Черновицкая область
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