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Более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили в Кировоградской области

Более полусотни случаев излечений от коронавируса подтвердили в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. За минувшие сутки еще 18 человек вылечились от COVID-19 в Кировоградской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, пишет УНН.

Лабораторно подтвердили выздоровления 54-летней женщины из Знаменки, выздоровели 17 жителей Кропивницкого. Среди них — 12-летняя девочка и 8 медработников (7 — из областного госпиталя ветеранов войны, 1 — из больницы скорой помощи).

Всего в области подтвердили уже 53 случая выздоровления от коронавируса.

Как сообщал УНН, по состоянию на 25 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом обнаружили 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Кропивницкий и Кировоградщина
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