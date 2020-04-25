В Хмельницкой области зафиксировали 72 случая коронавируса

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на 20:00 25 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 72 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Хмельницкая ОГА, передает УНН.

“Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 20:00 25 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано 72 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Из них 16 выздоровели, 5 летальных исходов, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра”, — говорится в сообщении.

Так, новые случаи обнаружили в Чемеровецком районе (пациентка из числа контактных лиц), в городе Нетешине (2 пациента, выявленные в результате исследования, проведенного в связи с пневмонией) и в Красиловском районе — пациентка из числа контактных лиц, лечится амбулаторно.

Напомним, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 25 апреля в Хмельницкой области было зафиксировано 66 случаев коронавируса.