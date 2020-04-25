Коронавирус в Подольске: количество больных COVID-19 превысило количество в Одессе, 32 инфицированных - медики

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Подольске Одесской области количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило количество случаев в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает УНН.

“Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Подольске превысило количество в Одессе”, — написал Куцый.

Позже он рассказал на своей странице, что недавно пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольске.

“Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа — медработники Подольской районной больницы”, — написал Куцый.

“По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирус врачом семейной медицины. Летальный случай произошел неделю назад”, — рассказал он.

Так, по состоянию на 19:30 в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в ОГА ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы.

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“Из-за ситуации, сложившейся в городе, я экстренно собираю комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут приняты неотложные меры”, — сообщил председатель Одесской ОГА.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждено 219 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее УНН писал, что вспышка коронавируса в Подольске состоялась из-за того, что местные власти не прислушалась к карантинным рекомендациям.