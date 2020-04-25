Инфицированного коронавирусом футболиста ввели в кому

КИЕВ. 25 апреля. УНН. 23-летний полузащитник ФК "Монпелье" Жуниор Самбии был помещен в искусственную кому после заражения COVID-19, передает УНН со ссылкой на "Le Parisien".

Самбии стал первым игроком французской Лиги 1, который получил положительный результат теста на коронавирус. Его состояние оценивается, как стабильное.

“Он перенес три дня тяжелой диареи, а на следующий день пошел в больницу, где получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен был выехать в среду, но его состояние осложнилось из-за проблем с дыхательной системой. Я думаю, заражение произошло при смене больниц. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, оно не ухудшилось и не улучшилось”, — сказал агент игрока Фредерик Герра.

Отметим, в активе футболиста 22 поединка, 1 гол и результативный пас в этом сезоне.