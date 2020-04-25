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В Житомирской области зафиксировано еще 11 случаев COVID-19

В Житомирской области зафиксировано еще 11 случаев COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, на Житомирщине подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией у жителей области. Сейчас в регионе уже 348 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Об этом говорится в сообщении Житомирской ОГА, передает УНН.

"Новые случаи обнаружили в Житомире - 5, в Любарском районе - 4, в Коростене - 1 и в Ружине - 1. Теперь в областном центре 118 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в Ружинском районе - 25 апреле зафиксирован первый случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Новые случаи сегодня установлены в:

  • Житомире (женщина, 30 лет женщина, 42 года; женщина, 61 год; мужчина 44 года, мужчина, 65 лет);
  • Ружин (женщина, 37 лет);
  • Коростене (мужчина, 26 лет);
  • Любарскому районе (с. Юрьевка, женщина, 57 лет);
  • Любар (мужчина, 55 лет женщина, 57 лет женщина, 38 лет).

По состоянию на 21:30 25 апреля на Житомирщине уже 348 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:

  • 118 случаев в г. Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020)
  • 66 случаев в Коростене (1 - выздоровел 22.04.2020)
  • 61 случай в Бердичеве (1 - летальный 04.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 1 - летальный 15.04.2020)
  • 27 случаев в Малине (1 - летальный 23.04.2020, 2 - выздоровели 24.04.2020)
  • 7 случаев в Черняховском районе (1 - летальный 19.04.2020, 1 - летальный 20.04.2020)
  • 12 случаев в Житомирском районе;
  • 7 случаев в Новограде-Волынском;
  • 6 случаев в Житомирской области;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 4 случая в Олевске;
  • 3 случая в г. Радомышль (1 - летальный 13.03.2020, 1 - выздоровел 24.04.2020)
  • 5 случаев в Бердичевском районе;
  • 5 случаев в Любарском районе;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 3 случая в Хорошевский районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулино;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Ружинском районе;
  • 1 случай в Народичском районе;
  • 1 случай в Радомышльском районе;
  • 1 случай в Попельнянском районе.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 - летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, Коронавирус
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