В Днепропетровской области зафиксировано 54 новых случая COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. На Днепропетровщине за сутки обнаружили 54 новых случая коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в пресс-службу Днепропетровского областного совета.

“На Днепропетровщине — 54 новых случая коронавируса. COVID-19 лабораторно подтвердили у 45 жителей Днепровского района, 6 жителей Кривого Рога, по 1 — в Павлограде, Терновке и Петропавловском районе”, — говорится в сообщении.

Издание Радио Свобода отмечает, что 45 новых случаев коронавирусной болезни зафиксированы в двух реабилитационных цетрах в пригороде Днепра. “По предварительным данным, все жители реабилитационных центров заражались через контакты с религиозным собранием в Першотравенске”, — пишет издание.

Всего, по информации из областного совета, по состоянию на вечер 25 апреля на Днепропетровщине общее количество больных — 294. 11 человек выздоровели, одна — умерла.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.