Стала известна дата восстановления одного из европейских футбольных чемпионатов

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции с министром спорта страны приняли решение возобновить чемпионат по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

По словам Моравецкого, в начале мая футболисты смогут вернуться к тренировкам, а продолжение турнира начнется 29 мая.

“Это отличные новости. Согласие правительства возобновить тренировки дает нам шанс реализовать план, над которым мы работали последние 4 недели, вместе со специалистами из кризисного штаба. Если не возникнет неожиданных неприятностей и ситуация со здоровьем в стране позволит это, после прохождения подготовительного периода лига начнется 29 мая”, — сообщил президент правления чемпионата Польши Марчин Анимучки.

Отметим, что футбольное первенство планируют завершить 18-19 июля.