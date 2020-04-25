Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 10:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
11355
Версия для печати

Стала известна дата восстановления одного из европейских футбольных чемпионатов

Стала известна дата восстановления одного из европейских футбольных чемпионатов

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции с министром спорта страны приняли решение возобновить чемпионат по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

По словам Моравецкого, в начале мая футболисты смогут вернуться к тренировкам, а продолжение турнира начнется 29 мая.

“Это отличные новости. Согласие правительства возобновить тренировки дает нам шанс реализовать план, над которым мы работали последние 4 недели, вместе со специалистами из кризисного штаба. Если не возникнет неожиданных неприятностей и ситуация со здоровьем в стране позволит это, после прохождения подготовительного периода лига начнется 29 мая”, — сообщил президент правления чемпионата Польши Марчин Анимучки.

Отметим, что футбольное первенство планируют завершить 18-19 июля.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.