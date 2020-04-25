Глава МОН: проведение выпускных зависит от того, когда закончится карантин

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса. Об этом в интервью Радио Свобода сказала исполняющая обязанности главы Министерства образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.

“Это (вопрос выпускных — ред.) зависит от того, когда закончится карантин. Самое важное — это обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, граждан, выпускников, учителей, родителей”, — сказала она.

Мандзий указала на то, что Министерство образования и науки в своем рекомендательном письме советовало учебным заведениям отказаться от массовых мероприятий.

“Пока у нас есть карантин, мы ни о каких массовых мероприятиях, связанных с праздником последнего звонка или проведением выпускного, пока говорить не можем”, — подытожила она.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.