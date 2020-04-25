На Буковине уже выявлено 1340 человек с COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня, 25 апреля, на Буковине официально подтверждено еще 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Так, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1340 человек, сообщил он.

“За этот день выздоровели еще 8 человек, они получили дважды отрицательный результат. Также за последние сутки были госпитализированы 60 буковинцев”, — резюмировал председатель Черновицкой ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные. Всего в мире заболело почти 2.8 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.