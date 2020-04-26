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"Шахтер" нацелился на трансфер полузащитника молодежной сборной Аргентины

"Шахтер" нацелился на трансфер полузащитника молодежной сборной Аргентины

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Донецкий "Шахтер" решил приобрести полузащитника "Бока Хуниорс" Николаса Капальди. Об этом в Twitter сообщил журналист "Mindo Boca" Луис Фрегосси, передает УНН.

Сказано, что скауты “Шахтера” отслеживали выступления 21-летнего исполнителя. В частности, они наблюдали за его игрой во время предолимпийского турнира в Колумбии, который проходил в январе. В ходе этого турнира футболист забил 1 гол в 6 матчах.

Руководство украинского гранда планирует подписать Капальди ближайшего трансферного окна.

Заметим, что за молодежную сборную Аргентины полузащитник провел 8 игр, в которых забил 2 гола.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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