ООС: во время обстрела боевиков ранен украинский военный

КИЕВ. 26 апреля. УНН. 25 апреля российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединский из автоматических станковых гранатометов, в результате чего был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь”, — пишет пресс-центр штаба.

Отмечается, что подразделения ООС, которые обороняются, применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации достойный отпор. “Потери противника уточняются”, — отмечается в сообщении.

“Такие преступные действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, — резюмировали военнослужащие.

Напомним, по состоянию на вечер субботы в ООС сообщили, что боевики 10 раз обстреливали украинские позиции.