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Определились финалисты киберфутбольного турнира с участием игроков "Динамо"

Определились финалисты киберфутбольного турнира с участием игроков "Динамо"

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Футболисты киевского "Динамо" провели групповой этап турнира по FIFA 20 - "Dynamo Kyiv Friendly Cup", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

В квартете “А” сильнейшим оказался защитник молодежной команды “Динамо” Денис Кузык. Он получил 9 очков и соответственно три победы над своими соперниками, обыграв Кирилла Попова со счетом 1:0, Александра Андриевского — 3:1 и Бенито 2:0.

А в группе “В” победу праздновал Виталий Муха (киберфутболист), который сначала разошелся миром 2:2 с Владимиром Бражком, а затем победил Дениса Попова 3:0 и Ибрагима Каргбо 5:2.

Отметим, что 26 апреля состоятся решающие поединки. В матче за третье место сойдутся Кирилл Попов и Денис Попов, а в финальной игре победителя турнира определят Денис Кузык и Виталий Муха.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, игровые автоматы
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