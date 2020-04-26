Возвращение легенды: Тайсон анонсировал проведение выставочного боксерского боя

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Легендарный боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) запланировал возвращение к боксерских боев, сообщает УНН со ссылкой на YоuTube канал "FightHype".

53-летний бывший чемпион мира желает провести выставочные поединки.

“Последние две недели я занимаюсь работой с руками по примерно полчаса. Тяжело. Все болит от нагрузок. Но я работаю, чтобы набрать форму и боксировать в нескольких выставочных боях ради благотворительности. Мне интересны подобные мероприятия, там можно собрать средства для оказания помощи бездомным”, — заявил американец.

Примечательно, что в последний раз Тайсон выходил на ринг в июне 2005 года, когда проиграл Кевину Макбрайду в 6-м раунде.