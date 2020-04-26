Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 10:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
9480
Версия для печати

Возвращение легенды: Тайсон анонсировал проведение выставочного боксерского боя

Возвращение легенды: Тайсон анонсировал проведение выставочного боксерского боя

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Легендарный боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) запланировал возвращение к боксерских боев, сообщает УНН со ссылкой на YоuTube канал "FightHype".

53-летний бывший чемпион мира желает провести выставочные поединки.

“Последние две недели я занимаюсь работой с руками по примерно полчаса. Тяжело. Все болит от нагрузок. Но я работаю, чтобы набрать форму и боксировать в нескольких выставочных боях ради благотворительности. Мне интересны подобные мероприятия, там можно собрать средства для оказания помощи бездомным”, — заявил американец.

Примечательно, что в последний раз Тайсон выходил на ринг в июне 2005 года, когда проиграл Кевину Макбрайду в 6-м раунде.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.