Клуб Вернидуба нанес поражение команде украинцев в чемпионате Беларуси

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Солигорский "Шахтер" одержал выездную победу над брестским "Динамо" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

На 26 минуте встречи автогол оформил Витус, а на Лисакович счет удвоил — 2:0 в пользу коллектива Юрия Вернидуба.

Составы команд:

“Динамо-Брест”: Павлюченко, Юзепчук, Веретило (к), Павловец, Витус (Быков, 68), Кисляк, Нойок, Савицкий (Шевченко, 85), Милевский, Гордейчук (Кривец, 74), Лаптев.

“Шахтер”: Гутор (к), Вукманич, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Сзоке, Селява, Иванович, Кендыш (Сотников, 85), Баланович, Лисакович (Бодул, 77).

“С „Динамо-Брест“ всегда приятно играть. Команда — чемпион, классная команда. До этого мы проиграли им дважды — в Суперкубке и в первом матче Кубка. Поэтому, я ребятам говорил, что нужно наконец собраться и отдать долги, нужно выходить и биться — что они и сделали. А так, хорошая игра со стороны обеих команд. Сегодня мы забили два гола, сегодня победители — мы. Больше всего я рад за ребят, за коллектив, мы наконец выиграли. Потому что те ничьи и поражения — это неправильно было”, — рассказал Вернидуб.

Добавим, “Динамо” спустился на 14-ю строчку (7 очков), а “Шахтер” поднялся на 11 строчку (8).