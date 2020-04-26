КНР надавил на ЕС для смягчения отчета о дезинформации Китая по коронавирусу

КИЕВ. 26 апреля. УНН. “Черновой вариант” отчета Евросоюза, который обвиняет Китай в дезинформации относительно коронавирусной пандемии, претерпел изменения перед публикацией из-за давления со стороны Пекина — об этом заявляют западные СМИ, в частности New York Times и Reuters 25 апреля, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

По данным журналистов, Китай пытался помешать обнародованию доклада, а некоторые абзацы, которые критиковали это государство, были изъяты, смягчены или перемещены перед публикацией.

Оригинальный текст отчета, который должен быть обнародован 20 апреля, указывал на “трехстороннее восхождение нарративов дезинформации”, которые распространяли Китай, Иран и Россия по коронавирусному кризису, пишет “Радио Свобода”.

В документе утверждалось, что Китай как и прежде “возглавляет глобальную кампанию по дезинформации, чтобы уклониться от ответственности за вспышку падемии и улучшить свой международный имидж”, говорится в статье New York Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВОЗ, ЕС и другие страны объединили усилия в борьбе с коронавирусом

Кроме того, по тексту, Пекин пытался обвинить военных Соединенных Штатов и распространении болезни по всему миру, а также французских политиков — в том, что они якобы прибегали к расистским оскорблениям в адрес председателя Всемирной организации здравоохранения эфиопы Тедроса Аданома Гебреесуса.

Однако, когда 24 апреля доклад был с задержкой обнародован, формулировка “глобальная кампания по дезинформации” относительно Китая из нее исчезла, так же как и обвинения политиков Франции в расизме.

Как заявляет New York Times, раздел, который выделял Россию и Китай как государства, правительства которых стояли за дезинформацией, был “перемешан с остальным докладом”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климат и пандемия будут приоритетами председательства Германии в ЕС — Меркель

Зато обнародованное краткое содержание внутреннего доклада, распространенное между правительствами Евросоюза, утверждает, что “официальные и поддерживаемые государством источники из разных правительств, в том числе России и — в меньшей степени — Китая, продолжали широко распространять конспирологические наративы и дезинформацию как в Евросоюзе, так и за его пределами”.

Согласно с документом, “некоторые контролируемые государством каналы в социальных сетях и в дальнейшем распространяют теорию о том, что вспышка в Вухане связана с военными из США, что указывает на постоянное намерение внести неясность по поводу происхождения вируса”.

New York Times и Reuters заявляют, что их сообщения, которые обвиняют европейских чиновников в задержке и изменении доклада касательно китайского вмешательства, базируются на многих источниках, в том числе внутренней переписке и документации Евросоюза.

Ранее УНН сообщал о выводах спецслужб, в соответствии с которыми Россия и Китай причастны к скоординированному распространению дезинформации о коронавирусе.