Байден обещает признать геноцид армянского народа 1915 года, если станет президентом США

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Джо Байден обещает признать геноцид армянского народа в 1915 году, если станет президентом США. Об этом бывший вице-президент США написал на своей странице в социальной сети Medium, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

“Если меня изберут, я обещаю поддержать резолюцию о признании Армянского геноцида, а универсальный вопрос прав человека будет приоритетом в моей администрации”, — написал Байден.

“Если мы не будем признавать полностью, не чествуем и не будем учить наших детей о геноциде, то слова „никогда снова“ потеряют свой смысл ... Для будущих поколений факты должны быть настолько четкие и сильные, какие они есть для тех, чьи воспоминания обожгла эта трагедия”, — добавил кандидат в президенты от Демократической партии США.

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24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина “геноцид” в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности.

Барак Обама во время президентской кампании обещал признать геноцид армян в ходе предвыборной кампании, впрочем никогда не называл убийства армян геноцидом.

В прошлом году Палата представителей США и Сенат приняли резолюцию, предусматривающую признание массовых убийств армян “геноцидом”, впрочем Белый дом дистанцировался от этого документа. Президент Трамп назвал эту страницу в истории “одной из самых страшных массовых жестокостей 20-го века”.