Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 09:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7740
Версия для печати

Байден обещает признать геноцид армянского народа 1915 года, если станет президентом США

Байден обещает признать геноцид армянского народа 1915 года, если станет президентом США

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Джо Байден обещает признать геноцид армянского народа в 1915 году, если станет президентом США. Об этом бывший вице-президент США написал на своей странице в социальной сети Medium, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

“Если меня изберут, я обещаю поддержать резолюцию о признании Армянского геноцида, а универсальный вопрос прав человека будет приоритетом в моей администрации”, — написал Байден.

“Если мы не будем признавать полностью, не чествуем и не будем учить наших детей о геноциде, то слова „никогда снова“ потеряют свой смысл ... Для будущих поколений факты должны быть настолько четкие и сильные, какие они есть для тех, чьи воспоминания обожгла эта трагедия”, — добавил кандидат в президенты от Демократической партии США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган: Турция может признать геноцид индейцев в ответ на признание США геноцида армян

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина “геноцид” в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности.

Барак Обама во время президентской кампании обещал признать геноцид армян в ходе предвыборной кампании, впрочем никогда не называл убийства армян геноцидом.

В прошлом году Палата представителей США и Сенат приняли резолюцию, предусматривающую признание массовых убийств армян “геноцидом”, впрочем Белый дом дистанцировался от этого документа. Президент Трамп назвал эту страницу в истории “одной из самых страшных массовых жестокостей 20-го века”.

Источник: УНН
Теги: США, Армения, Джо Байден, Турция, геноцид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.