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Антирекорд: сборная Украины получила новое место в международном хоккейном рейтинге

Антирекорд: сборная Украины получила новое место в международном хоккейном рейтинге

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт IIHF.

Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-ю строчку. Это худший рейтинг нашей национальной команды с 2003 года, когда начал считаться рейтинг IIHF.

Украинская команда на 15 баллов опережает Эстонию и на 65 зачетных пунктов уступает Румынии.

Заметим, что в топ-10 не произошло никаких изменений:

1 - Канада
2 - Россия
3 - Финляндия
4 - Швеция
5 - Чехия
6 - США
7 - Германия
8 - Швейцария
9 - Словакия
10 - Латвия.

Напомним, УХЛ объявила даты обновления плей-офф турнира.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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