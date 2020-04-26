Антирекорд: сборная Украины получила новое место в международном хоккейном рейтинге

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Международная федерация хоккея (IIHF) обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт IIHF.

Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-ю строчку. Это худший рейтинг нашей национальной команды с 2003 года, когда начал считаться рейтинг IIHF.

Украинская команда на 15 баллов опережает Эстонию и на 65 зачетных пунктов уступает Румынии.

Заметим, что в топ-10 не произошло никаких изменений:

1 - Канада

2 - Россия

3 - Финляндия

4 - Швеция

5 - Чехия

6 - США

7 - Германия

8 - Швейцария

9 - Словакия

10 - Латвия.

Напомним, УХЛ объявила даты обновления плей-офф турнира.