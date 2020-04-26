Регистрация | Вход |
USD: 27,01 0,0000  EUR: 29,14 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 26 апреля 2020 10:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
8940
Версия для печати

В Берлине прошла демонстрация противников карантина

В Берлине прошла демонстрация противников карантина

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в Берлине состоялась акция протеста против ограничений, введенных властями в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. В субботу, 25 апреля, на площади Роза-Люксембург-Плац в центре немецкой столицы собрались более тысячи противников карантина, передает УНН со ссылкой на DW.

Многие демонстранты стояли перед установленными полицией заграждениями, с помощью которых площадь была окружена с целью не допустить проведения массовой акции. Полиция неоднократно призывала людей разойтись, несколько человек были временно задержаны.

В целом акция прошла мирно, во второй половине дня участники постепенно покинули площадь. Порядок охраняли около 200 полицейских в защитных масках. Подобные акции протеста также проходили каждую субботу в течение последних четырех недель. На 1 мая запланирована “акция протеста в интернете”, пишет издание.

20 апреля в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мероприятий, принятых в конце марта. В частности, открылись небольшие магазины, решено поэтапно возобновить занятия в школах. 30 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель обсудят первые итоги смягчения локдауна и возможность отменить дальнейшие ограничения.

По данным Института имени Роберта Коха, общее количество выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 152 тысяч, от последствий инфекции умерли 5,5 тысячи человек. За последние сутки в стране появилось 2 тыс. новых случаев коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климат и пандемия будут приоритетами председательства Германии в ЕС — Меркель

Источник: УНН
Теги: Германия, Берлин, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.