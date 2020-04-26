В Берлине прошла демонстрация противников карантина

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в Берлине состоялась акция протеста против ограничений, введенных властями в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. В субботу, 25 апреля, на площади Роза-Люксембург-Плац в центре немецкой столицы собрались более тысячи противников карантина, передает УНН со ссылкой на DW.

Многие демонстранты стояли перед установленными полицией заграждениями, с помощью которых площадь была окружена с целью не допустить проведения массовой акции. Полиция неоднократно призывала людей разойтись, несколько человек были временно задержаны.

В целом акция прошла мирно, во второй половине дня участники постепенно покинули площадь. Порядок охраняли около 200 полицейских в защитных масках. Подобные акции протеста также проходили каждую субботу в течение последних четырех недель. На 1 мая запланирована “акция протеста в интернете”, пишет издание.

20 апреля в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мероприятий, принятых в конце марта. В частности, открылись небольшие магазины, решено поэтапно возобновить занятия в школах. 30 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель обсудят первые итоги смягчения локдауна и возможность отменить дальнейшие ограничения.

По данным Института имени Роберта Коха, общее количество выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 152 тысяч, от последствий инфекции умерли 5,5 тысячи человек. За последние сутки в стране появилось 2 тыс. новых случаев коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

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