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В Канаде число инфицированных коронавирусом превысило 45 тысяч

В Канаде число инфицированных коронавирусом превысило 45 тысяч

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1466, тем самым увеличвшись до 45 354. Об этом сообщил в субботу Минздрав страны, передает УНН.

Темпы роста инфицированных в стране замедлились, в пятницу их было зафиксировано 1 778. Наибольшее количество инфицированных выявлено в провинциях Квебек (23267), Онтарио (13995) и Альберта (4233). Тест на наличие коронавируса прошли 684,2 тыс. человек, 16,4 тыс. выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован в середине января, до настоящего времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придет на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Источник: УНН
Теги: Канада, Коронавирус
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