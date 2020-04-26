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Мужчина угрожал взорвать себя гранатой в Кропивницком

Мужчина угрожал взорвать себя гранатой в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Кропивницком мужчина позвонил в полицию и сказал, что взорвет себя гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кировоградщины, передает УНН.

Местоположения заявитель называть отказался, только все время угрожал, что сделает непоправимое. После телефонных переговоров инспекторы установили, где он находится.

Патрульные обнаружили мужчину возле одного из домов на улице Солдатской. Он был пьян.

52-летний гражданин признался ТОРовцам, что позвонил на линию “102” и сообщил ложную информацию, потому что ему стало грустно. Предметов, похожих на оружие, у мужчины не обнаружили.

На гражданина выписали два постановления — по ч.1 ст.178 (появление в общественных местах в пьяном виде) и по ст.183 (заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Напомним, в столице задержали мужчину, который прострелил ноги полицейскому.

Источник: УНН
Теги: граната, угроза, Кропивницкий и Кировоградщина
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