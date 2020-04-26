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Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 202 846 человека. В свою очередь, выздоровели 816 685 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 53 755 человек, в Италии — 26 384 человек, в Испании — 22 902, Франции — 22 648 и Великобритании — 20 381. В Китае в целом — 4 636 умерших, за последние 8 суток изменений нет.

Всего в мире 2 896 746 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (938 154), Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) Великобритания (149 569) и Турция (107 773). Чуть позади идет Иран (89328), который в ночь на 23 апреля обошел Китай (83 909) по количеству инфицированных.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 8 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Источник: УНН
Теги: кризис, болезнь, Коронавирус
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