Определились участники финала кибербаскетбольного турнира украинской Суперлиги

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Определились финалисты "Cyber Суперлиги Пари-Матч" - турнира с участием баскетболистов украинской Суперлиги и украинских игроков, выступающих за рубежом, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

В обоих парах полуфинальных серий на определение победителей хватило по два матча. Юрий Кондраков дважды переиграл Александра Липового, а Вячеслав Петров одолел Андрея Кожемякина.

Так же в финале 28 апреля встретятся одноклубники из “Киев-Баскет” Петров и Кондраков.

Отметим, что также пройдет матч за третье место. В тот же день сыграют наш легионер греческого “Промитеаса” Липовый и Кожемякин с “Запорожье”.