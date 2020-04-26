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Определились участники финала кибербаскетбольного турнира украинской Суперлиги

Определились участники финала кибербаскетбольного турнира украинской Суперлиги

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Определились финалисты "Cyber Суперлиги Пари-Матч" - турнира с участием баскетболистов украинской Суперлиги и украинских игроков, выступающих за рубежом, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

В обоих парах полуфинальных серий на определение победителей хватило по два матча. Юрий Кондраков дважды переиграл Александра Липового, а Вячеслав Петров одолел Андрея Кожемякина.

Так же в финале 28 апреля встретятся одноклубники из “Киев-Баскет” Петров и Кондраков.

Отметим, что также пройдет матч за третье место. В тот же день сыграют наш легионер греческого “Промитеаса” Липовый и Кожемякин с “Запорожье”.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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