Белый дом рассматривает возможность отставки главы Минздрава США - СМИ

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Белый дом во время пандемии рассматривает возможность отправить в отставку министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом сообщила в субботу газета Politico, передает УНН.

По информации источников газеты в вашингтонской администрации, в Белом доме недовольны тем, какие меры принимал руководитель ведомства в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Критику также вызвало его решение уволить директора Управления биомедицинских разработок и перспективных исследований при Министерстве здравоохранения США Рика Брайта, который участвует в разработке вакцины от COVID-19. Азар утверждал, что того повысили и перевели в Национальные институты здравоохранения. По мнению же Брайта, он был отправлен на менее престижную должность по политическим соображениям.

Пост Азара может занять координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс или заместитель министра Эрик Харган. В Белом доме и Минздраве США не стали подтверждать эту информацию.

Напомним, США отказались присоединиться к глобальной инициативе ВОЗ для создания вакцины от коронавируса.