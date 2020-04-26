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Пожары в Житомирской области: продолжается тушение отдельных очагов

Пожары в Житомирской области: продолжается тушение отдельных очагов

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья на территории Житомирской области пожары в лесных массивах локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украини, передает УНН.

“Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7 ч. 26 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Виступовицком и Словечанском лесничествах”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ГСЧС 73 человека личного состава и 18 единиц техники.

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В частности, спасатели сообщили, что с четверга вблизи с. Замысловичи Олевского района на территории Пояскивского лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива (огнем пройдено около 200 га).

“По состоянию на 7 ч. 26 апреля продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС 36 человек личного состава и 9 единиц техники”, — сообщили пожарные.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение природных пожаров, на утро 26 апреля до сих пор тлеют пеньки, остатки древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, пожары, пожарники, ГСЧС
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