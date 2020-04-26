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Украинцев предупредили о сильном ветре и лавинной опасности

Украинцев предупредили о сильном ветре и лавинной опасности

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На территории Украины в воскресенье, 26 апреля, ожидаются сильные порывы ветра, а на западе страны будет наблюдаться лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентра.

"В течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, 26 апреля, "вследствие оттепели и осадков, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - добавляется в сообщении.

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Напомним, чрезвычайники призывают не жарить шашлыки на балконе.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, лавины, ГСЧС
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