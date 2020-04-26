Белый дом опроверг информацию об отставке главы Минздрава США

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Администрация президента США опровергла сообщения о том, что во время пандемии коронавируса рассматривает возможность о снятии с должности министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара. Об этом заявил в субботу заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает УНН.

“Министерство здравоохранения и социальных служб под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач, поставленных президентом, — приводит его слова агентство Bloomberg. — Любые спекуляции о сотрудниках безответствены и отвлекают от осуществляемого правительством ответа на COVID-19”.

Ранее газета Politico заявила со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, что Белый дом рассматривает возможность отправить главу МОЗ Алекса Азара в отставку. По сведениям источников в администрации американского лидера недовольны тем, какие меры принимал Азар в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Также в субботу материал о том, что власти США обсуждают идею отставки главы Минздрава, опубликовала газета The Wall Street Journal.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн.